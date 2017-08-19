 اللواء المطرفي: تجهيز 63 مركزاً ميدانياً و273 وحدةً للتدخل السريع لتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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اللواء المطرفي: تجهيز 63 مركزاً ميدانياً و273 وحدةً للتدخل السريع لتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف

اللواء المطرفي: تجهيز 63 مركزاً ميدانياً و273 وحدةً للتدخل السريع لتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف
واس - مكة

كشف مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، أن الوحدات والفرق الميدانية بدأت فعلياً الانتشار في كافة المواقع المحددة لها، لتوفير كل سبل السلامة لضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة وجميع طرق الحج المؤدية إليها، والوصول لأفضل درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي افتراضات محتملة ، وقد شملت تغطية جميع طرق وصول الحجاج بالفرق الثابتة والمتحركة.
وأكد اللواء المطرفي أن قوات الدفاع المدني تمركزت بالمواقع المختلفة – لتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف خلال موسم الحج، حيث تم تجهيز المراكز الميدانية، حيث تقدم جميع هذه المراكز خدمات الإنقاذ والإطفاء.
ولفت مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى مشاركة عدد من الفرق المتخصصة الأخرى مثل: حوداث الإنهيارات، والسلالم وأجهزة التنفس والإنقاذ المائي، إضافة إلى فرق الإسعاف وتعمل جميع هذه الفرق بمهنية عالية واحترافية من خلال تدريبات تخصصية.
وأشار اللواء المطرفي إلى تجهيز عدد من الإسناد الآلي والبشري تتمركز في شرق وغرب العاصمة المقدسة إضافة إلى تغطية المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، إضافة إلى تجهيز فرق مجهزة للتدخل السريع موزعة على عدد من النقاط المحددة وتعمل على مدار الساعة جنبا إلى جنب مع عدد من فرق التدخل (دراجات نارية) تعمل من خلال (28) نقطة بمختلف أحياء العاصمة المقدسة للتدخل الفوري في أي حالة لاستثمار وتحقيق زمن سرعة استجابة عالٍ ريثما تصل فرق الإطفاء والإنقاذ.
ونوه اللواء المطرفي بوجود تنسيق تام بين إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج طوال موسم الحج لهذا العام وذلك بهدف الجاهزية والاستعداد للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج.

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