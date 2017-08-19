ختام مسابقة فهد الخالد المالك للدراجات

اختتمت مؤخراً مسابقة المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك للدراجات الهوائية . بمشاركة عدداً من الشباب . وتحت إشراف مرور محافظة عنيزة وفرع هيئة الهلال الأحمر بعنيزة . حيث كانت الإنطلاقة من مقر النادي العربي .

وطبقاً لما ذكره المهندس محمد بن راشد الشملان المشرف العام على مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك التروحي والتثقيفي الثالث فإن هذا السباق يأتي ضمن حزمة البرامج الرياضية والإجتماعية التي يطلقها المهرجان لحث الشباب والناشئة على إستغلال أوقات فراغهم بالتنافس الرياضي الشريف .

وأكد الشملان إن هذا السباق قد حقق النجاح المرسوم والمخطط له . فقد حرص الشباب على المشاركة والتنافس بهذا السياق مؤكداً إن إدارة المهرجان قد شكلت فريق عمل متخصص لإدارة السباق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأوضع الشملان انه في نهاية المسابقة تم توزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة – حيث كانت النتيجة كالتالي :

– المركز الأول المتسابق عبدالرحمن الشمسان

– المركز الثاني سليمان الشواف

– المركز الثالث المتسابق عبدالله العنزي

وأكد الشملان إن برامج المهرجان مستمرة إلى بداية العام الدراسي إن شاء الله ..

حيث يسعى المهرجان لخدمة الشباب والشابات من خلال توفير الاماكن المناسبة لقضاء أوقات فراغهم بالمفيد والنافع .