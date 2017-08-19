 الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى

الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى
المناطق - متابعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من احتمالية سقوط أمطار على منطقة الرياض، بسبب تشكيلات من السحب منخفضة ومتوسطة الارتفاع، يتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها عبر موقعها الرسمي وجود سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى من المنطقة، وذلك وفقا لما رصده النظام الآلي للإنذار المبكر.
وأوضح نظام “الإنذار المبكر” أن بداية هذه الحالة الجوية تبدأ عند الساعة الرابعة من عصر اليوم وتنتهي عند الساعة العاشرة ليلاً.

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