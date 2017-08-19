 محافظ عنيزة يزور جناح منشآت | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظ عنيزة يزور جناح منشآت

محافظ عنيزة يزور جناح منشآت
المناطق - عنيزة

قام سعادة محافظ عنيزة الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم السليم يرافقة عدداً من الأعيان والوجهاء بزيارة خاصة إلى معرض هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات مهرجان عنيزة للتمور لهذا العام .
حيث كان بإستقبالهم المهندس عبدالله الأحمد الربدي أخصائي التطوير وممثل الهيئة في منطقة القصيم والمشرف على المعرض حيث رحب بسعادة محافظ عنيزة ومرافقيه الكرام .. وصحبهم بجولة تعريفية على المعرض وأركانه المتعدده .
وأستمع سعادة محافظ عنيزة ومرافقوه إلى شرح عن الهيئة والخدمات التي تقدمها خدمة للتنمية الوطنية الشاملة.
وقد أبدى سعادة محافظ عنيزة إعجابه الشديد بما يحويه المعرض مؤكداً تميزه وتميز فريق العمل الذي يعمل به .
وأكد أهمية الدور الوطني والتنموي الذي تؤديه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. مؤكداً إنه رغم صغر عمر الهيئة وحداثة تأسيسها إلا أنها أستطاعت أن توجد لنفسها المكانة العالية والمناسبة وأستطاعت أن تصل بخدماتها وجهودها إلى الجميع  ..
وفي نهاية الجولة قدم المهندس عبدالله الربدي درعاً تكريمي لسعادة محافظ عنيزة . ثم ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة

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