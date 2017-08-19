 إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالب الحوثيين بالإفراج عن الناشط العميسي مؤسسة حجاج الدول العربية تنهي تدريب أكثر من 300 مطوفة وموظفة التعليم تطلق حاضنات وروضات موسمية لخدمة الحجاج والمعتمرين إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس محافظ عنيزة يزور جناح منشآت محافظ عنيزة يرعى محاضرة الدكتور سامي البريه عن النخلة والتمور الإنذار المبكر يحذر من سحب رعدية على منطقة الرياض خاصة الأجزاء الغربية والوسطى منع ثلاث شركات تأمين وأربعة وكلاء من إصدار وبيع وثائق المركبات راكب واحد فقط على متن إحدى رحلات الخطوط الجوية القطرية! ختام مسابقة فهد الخالد المالك للدراجات مبيعات “العسل الدولي” في الباحة تتجاوز خمس مليون ريال  “النهضة النسائية” تنظم دورة الثورة الصناعية الحديثة وابتكارات انترنت الأشياء

إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس

إسبانيا تُعلن تدمير الخلية الإرهابية المنفذة لهجمات برشلونة وكامبريلس
واس - برشلونة

أعلن وزير الداخلية الإسباني خوان إجناسيو زويدو أنه تم تدمير الخلية الإرهابية وراء الهجمات التى وقعت فى برشلونة وكامبريلس .
وقال زويدو في مؤتمر صحفي اليوم، إن التأهب الوطني ضد الأرهاب سيبقى دون تغيير عند المستوى الرابع ، وهو مستوى أقل من الحد الاقصى، بيد أنه أضاف أن الأمن سيتم تعزيزه فى المناطق المزدحمة والنقاط السياحية .
وتابع : “ندرك أن انعدام الخطر غير موجود، وأن من المستحيل الحصول على الأمن المطلق، ولكننا سنعمل ليلًا ونهارًا لتقديم الإرهابيين إلى العدالة والقضاء على مخططاتهم” .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>