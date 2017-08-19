مؤسسة حجاج الدول العربية تنهي تدريب أكثر من 300 مطوفة وموظفة

أنهت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تدريب وتأهيل أكثر من 300 مطوفة وموظفة من اللجان النسائية العاملات في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1438هـ ، بجوانب التعامل مع ضيوف الرحمن ، والقيادة الفعالة في الاعمال الميدانية للجان ، وفن التصوير ، والاسعافات الأولية ، وذلك بقاعة التدريب ببرج مطوفي العرب 1 بحي أم الجود .

وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالمؤسسة لينة خشيم أن القسم النسائي سيعمل هذا العام من خلال التواصل مع الحاجات في مقر سكنهم او في المستشفيات وعمل برامج اجتماعية كبرنامج المستشفيات والذي يهتم بمتابعة شؤون الحاجيات المنومات والمرضى، مشيرة أن برامج القسم النسائي التي يقدمنها العاملات في القسم خدمة لضيفات الرحمن تتمثل في برنامج التوعية، والبرنامج التراثي والذي يهتم بتراث الحج والطوافة لتعريف الحاجيات بهذا التراث العريق في الماضي والحاضر والإنجازات التي تمت في المملكة بشكل عام، وبرنامج التوعية الصحية ويهتم بمرضى السكري والضغط, وبرنامج تعريف الحاجيات بالمناسبات الاجتماعية المكاوية وكيفية اقامتها .

في ذات الشأن أوضحت مساعدة رئيسة القسم النسائي مها مسكي أن القسم النسائي يهدف إلى التواصل بين إلى خدمة الحاجات لخدمة حجاج بيت الله الحرام للارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لضيوف للحجاج العربي بما يتوازى مع الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ، مشيرة ان القسم النسائي يسعى لاستعادة دور المطوفة وحضورها المتميز في خدمات الحجاج .

من جهته أكد نائب رئيس المؤسسة المشرف التنفيذي على اللجان المطوف محمد بن حسن معاجيني أن المؤسسة حرصت على تأهيل أكثر من 300 مطوفة وموظفة حيث سيقدمن خدماتهن لضيفات الرحمن فيما يتعلق بالجوانب الانسانية وتقييم رضا الحجاج وكذلك في جوانب الاسعافات الاولية ، والرد الالي على الرقم الموحد للمؤسسة ، مشيراً أن هذا العام شهد توسعاً في الأعمال التي تقدمها اللجان النسائية ، مثمناً دعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان لأعمال اللجان النسائية مما كان له الاثر الايجابي في تميزها وتطويرها.