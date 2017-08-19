 الجالية اليمنية في المملكة تجدد دعمها للحكومة الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجالية اليمنية في المملكة تجدد دعمها للحكومة الشرعية

الجالية اليمنية في المملكة تجدد دعمها للحكومة الشرعية
المناطق _ واس

أعلنت الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، عن تجديد دعمها للقيادة السياسية الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.
وأشادت في بيان لها، بجهود الحكومة اليمنية الشرعية ذات الصلة بمعالجة الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما رحبت وأيدت مبادرة واقتراح معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، التي تقضي بضرورة أن تتزامن إجراءات إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات مع فك الحصار الذي تفرضه المليشيات الانقلابية على مدينة تعز وانسحابها الكامل من المدينة، وتؤكد على أن يكون تسليم إدارة المطار من قبل فريق مدني فني متخصص وتحت رعاية وإشراف مباشر وكامل من قبل الأمم المتحدة وضمان تسييره واستخدامه لأغراض الرحلات الجوية ذات الطابع الإنساني ونقل الركاب المدنيين، وتحمل المليشيات الانقلابية كامل المسؤولية عن تصرفاتها غير المسؤولة التي ألحقت الضرر والشلل الكبير وغير المسبوق في كافة مظاهر الحياة ومصالح أبناء الشعب اليمني.
ودعت الجاليات اليمنية في المملكة، كافة أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية حتى تحرير كامل التراب اليمني من أيدي المليشيات الانقلابية واستعادة الدولة والمؤسسات، مؤكدةً أن مشروع الانقلابيين مصيره الفشل والزوال.

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