تزامناً باليوم العالمي للشباب.. المملكة تشارك في احتفالية “الشاب النموذج” بجامعة الدول العربية

يشارك وفد شبابي من المملكة العربية السعودية في احتفالية «الشاب النموذج» التي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم الثاني عشر من أغسطس من كل عام.

وقالت رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي إلى أن هذا الاحتفال يأتي ضمن مبادرات المجلس نحو إبراز الشاب النموذج وفق معايير «الأخلاق – السلوك – التعاون المجتمعي – الانتماء الوطني والعربي – المعرفة»، وستتم إقامة الاحتفال برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة خلال شهر سبتمبر القادم ، حيث تمت دعوة معاليه لتوجيه كلمة للشباب العربي على غرار الكلمة التي يوجّهها الأمين العام للأمم المتّحدة.

ومن المتوقع فوز مرشح من الشباب السعودي بجائزة ” الشاب النموذج ” إلى جانب الشباب المرشحين من بقية الدول العربية.

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية فى الاحتفال لابراز ما يتميز به الشباب السعودي من خصال تجعله نموذجاً يستحق الاشادة والتكريم.

الجدير بالذكر إن الاحتفال بيوم الشباب العالمي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الداعمة لفئة الشباب، حيث إن تخصيص يوم للاحتفال به سنويًا هو تكريم للشباب واعتراف بمكانتهم ومساهماتهم المهمة في المجتمع . وتجسيـــداً لدورهم في رفعــــــة الأمم وتنميتهـــــــا.