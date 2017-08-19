الفالح يلتقي في بكين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني

التقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، في العاصمة الصينية بكين أمس , دولة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشانغ قاولي , حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين , خاصةً في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما ناقش الجانبان استكمال الترتيبات لزيارة دولة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للمملكة، الأسبوع المُقبل، للمشاركة في الجولة الثانية من جلسات اللجنة السعودية الصينية المُشتركة رفيعة المستوى.

وأكد قاولي في تصريحٍ له بمناسبة هذا اللقاء , أن المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين شريكان استراتيجيان بمعنى الكلمة، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تعززت بشكلٍ كبير، ودخلت مرحلةً جديدةً، نتيجة الزيارات المتبادلة التي قامت بها قيادتا البلدين خلال العامين الماضيين”.

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح من جانبه :”إن المملكة العربية السعودية تُقدّر عالياً علاقات الصداقة الراسخة التي تربطها بجمهورية الصين، وأنها ستعمل جاهدة للموائمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية، ورؤية المملكة 2030، وذلك لأن المملكة ترى أن في كلٍّ من المبادرة والرؤية نظرةً مستقبليةً واعدة، وأفكاراً طموحةً تشمل جميع النشاطات الاقتصادية والثقافية وغيرها، وجهوداً دؤوبة وصادقةً سيؤدي تنسيقها، بإذن الله، إلى تحقيق خيرٍ كثيرٍ لشعبي البلدين الصديقين، بل ولكثيرٍ من شعوب العالم”.