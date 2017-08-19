 مؤسسة النقد تؤكد: لم نُصدر تعليمات بإيقاف التعامل بالريال القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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مؤسسة النقد تؤكد: لم نُصدر تعليمات بإيقاف التعامل بالريال القطري

مؤسسة النقد تؤكد: لم نُصدر تعليمات بإيقاف التعامل بالريال القطري
المناطق _ واس

إشارة الى ما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن المملكة أوقفت التعامل بالريال القطري، تؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لم تصدر أي تعليمات للمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة تتضمن إيقاف التعامل بالريال القطري منذ قطع العلاقات مع دولة قطر.
وبينت المؤسسة أنه يمكن للمواطنين القطريين الأشقاء صرف الريال القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة وكذلك استخدام مكائن السحب الآلي.

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