استمرتا أسبوعين وضمتا “33” يتيماً.. ابناء داري التربيه بالرياض وشقراء في رحلة للطائف

نظمت دارا التربية الاجتماعية بالرياض وشقراء رحلتين سياحيتين الى محافظة الطائف لعدد من الابناء استمرتا أسبوعين ، وذلك ضمن البرامج والانشطة الصيفية للدارين التابعتين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ، بهدف ادخال البهجة والسرور في نفوس الابناء الايتام وتعريفهم بالمناطق السياحية في بلادنا ودمجهم بالمجتمع وزيادة مخزونهم المعرفي والثقافي ، اذ تم اصطحاب 33 ابناً ” 26 من الرياض و 7 من شقراء ” يرافقهم عدد من المشرفين من منسوبي الدارين.

وتضمنت الرحلتان جولات في منتزهات الطائف كالشفا والهدا والردف وحديقة الملك فهد ومواقع اخرى ، الى جانب زيارات للاماكن الاثرية والتاريخيه، ومنها متحف عكاظ والمتحف الوطني وقصر شبرا والأسواق الشعبية والمهرجانات المصاحبة ،وتم اختيار دار التوجيه الاجتماعي بالطائف مقراً لسكن الوفدين .

وقد عبر الابناء عن سعادتهم الغامرة بالرحلة ، متمنين تكرار مثل هذه الرحلات لما فيها من ايجابيات عدة ترفيهية وتثقيفيه.

يُذكر ان الدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع عمل وتنمية الرياض تحرص كثيراً على تنظيم مثل هذه الرحلات لما فيها من فوائد للابناء اجتماعية ونفسية وترفيهية وتثقيفية .

وقد اختيرت محافظة الطائف وجهة للرحلة لعدة اسباب يأتي في مقدمتها جوها اللطيف وكثرة الاماكن السياحية والترفيهية.

وقدمت ادارتا الدارين شكرهما وتقديرهما لدار التوجيه الاجتماعي بالطائف لاستضافتها الابناء الايتام في اطار التعاون القائم بين الدور والمراكز الايوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكه .

كما شكرتا فرع الوزارة بالرياض لدعمه مثل هذه المناشط الموجهة للفئات المشمولة بالرعاية وتسخيره كل الامكانات .