 آل حرفش: يوجه بتفعيل نظام ” بلدي ” بأمانة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوري جميل : الاتحاد يقلب تأخره أمام الفيحاء الى فوز ساحق بالخماسية بلدية وسط الدمام تراقب المطابخ و تحدد اشتراطات ذبح الأضاحي الداخلية الكويتية: القبض على المحكوم النهائي الرابع عشر في خلية العبدلي أمانة الأحساء ترد ببيان على mbc : تقرير القناة حول مردم النفايات بالأحساء خالي من المصداقية أمانة نجران: تطلق حملة صحية نحو غذاء آمن وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: يجب تخطي مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط آل حرفش: يوجه بتفعيل نظام ” بلدي ” بأمانة نجران بلدية الوديعة تنتهي من تنفيذ مبنى الحجاج والمعتمرين مصدر مسؤول: المملكة تدين حادثي الطعن الإرهابيين بسورجو الروسية وتوركو الفنلندية قرقاش: مستجدات أزمة قطر تُبرز الدور المركزي للمملكة الزلزال بربع مستواه يقود الشباب للفوز على القادسية برباعية الدوريات الأمنية بالخرج توقف شخص بحوزته حشيش وجوالات ومبلغ مالي

آل حرفش: يوجه بتفعيل نظام ” بلدي ” بأمانة نجران

آل حرفش: يوجه بتفعيل نظام ” بلدي ” بأمانة نجران
المناطق _ نجران

وجه أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش بتطبيق ” نظام بلدي” النسخة 2 اعتبارا من يوم الخميس 25/11/1438هـ وذلك بتفعيل بوابة “بلدي” في الأمانة والبلديات المرتبطة لها لما له من أهمية في دقة الإجراء وسرعة الإنجاز مما يصب في خدمة المواطن والمقيم ويختصر عامل الجهد والوقت
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة فواز الطليلي ان نظام “بلدي” مر بمراحل تطوير مختلفة من قبل الوزارة ونعمل حالياً على نسخة بلدي 2
مبيناً ان من مميزات نظام ” بلدي ” توحيد الاجراء على مستوى المملكة مع سهولة تقديم الطلب ومتابعته والتيسير على المواطنين من خلال الربط بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالموافقات اللازمة الكترونياً وجلب بياناتها آلياً مثل وزارة العدل ووزارة التجارة وغيرها.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين المنطقة المكلف؛ بتقديم الدعم اللازم لإنجاح اطلاقة؛ وتوحيد العمل عبر بوابة بلدي وحل ما يستجد من ملاحظات فنية من خلال التطبيق العملي للنظام مشيرا بأنه لن تقبل اصدار اي رخصة الا من خلال نظام بلدي
داعياً من يرغب الاطلاع على المزيد من المعلومات والاستفسارات والتفاصيل عن هذا النظام وكيفية التسجيل والاستفادة من خدماته الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي https://balady.gov.sa

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>