أمانة نجران: تطلق حملة صحية نحو غذاء آمن

أطلق أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش يوم الخميس 1438/11/25هـ الحملة الرقابية الصحية المكثفة الثانية تحت عنوان ” نحو غذاء آمن ” تستمر لمدة شهر، وتستهدف المحال التجارية بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل أن هذه الحملة جاءت امتداداً لحملة وقاية التي أطلقتها أمانة منطقة نجران في شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ والتي حققت نجاحات كبيره في ضبط المخالفات ومعالجتها وفق الطرق النظامية.

من جانبه قال مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع ان الحملة تستهدف تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ ونقاط الذبح والملاحم ومحلات بيع الأسماك والدواجن وأسواق الأنعام والمطابخ الشعبية والمستودعات الغذائية و أسواق ومحلات الخضروات والفواكه والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.