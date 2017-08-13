 أمانة نجران: تطلق حملة صحية نحو غذاء آمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة نجران: تطلق حملة صحية نحو غذاء آمن

أمانة نجران: تطلق حملة صحية نحو غذاء آمن
المناطق _نجران

أطلق أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش يوم الخميس 1438/11/25هـ الحملة الرقابية الصحية المكثفة الثانية تحت عنوان ” نحو غذاء آمن ” تستمر لمدة شهر، وتستهدف المحال التجارية بالمنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل أن هذه الحملة جاءت امتداداً لحملة وقاية التي أطلقتها أمانة منطقة نجران في شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ والتي حققت نجاحات كبيره في ضبط المخالفات ومعالجتها وفق الطرق النظامية.

من جانبه قال مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع ان الحملة تستهدف تكثيف الرقابة الصحية على المسالخ ونقاط الذبح والملاحم ومحلات بيع الأسماك والدواجن وأسواق الأنعام والمطابخ الشعبية والمستودعات الغذائية و أسواق ومحلات الخضروات والفواكه والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

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