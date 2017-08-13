أمانة الأحساء ترد ببيان على mbc : تقرير القناة حول مردم النفايات بالأحساء خالي من المصداقية

إشارة إلى تقرير مصور بثته قناة ( mbc ) الموقرة عبر برنامجها ( ( mbc في أسبوع ، يوم السبت 27 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 19 أغسطس 2017 م ، عن مردم النفايات بالأحساء والذي ذكر بأنه تسبب في كثير من الأمراض ، وحرائق تجلب الموت والأوبئة ، وبحسب ما نقله احد المتحدثين في التقرير بأن المردم سبب لانتشار أمراض السرطان في السكان .

وأوضحت أمانة الأحساء في بيانها بأن ما ورد في تقرير mbc غير صحيح ، وخالي من المصداقية ، ولم يقره أي تقرير طبي او رسمي حيال ذلك ، كما أورد معد التقرير ( عوض الفياض ) بأن المردم حول حياة السكان المجاورين إلى جحيم .

وأضاف البيان أن التقرير افتقد إلى المهنية الإعلامية بتجاهل الرأي الآخر وهي أمانة الأحساء الجهة المسؤولة عن المردم، علما بأنه تم التنسيق المسبق مع معد التقرير بأن هناك مداخلة هاتفية لأمانة الأحساء لبيان الوجه الصحيح وقت البرنامج .. وهذا لم يحدث والتقرير فاقم الحدث بأسلوب إثاري للرأي العام دون ثوابت والمتحدثين في التقرير ذكروا بأن تلك النفايات هي نفايات كميائية ، وتحدثوا عن وجود مريض مصاب بالربو في كل بيت من الهجرة ، وهذا غير صحيح البتة ، وقد اشتمل على عدد من المغالطات منها :

التقرير ذكر بأن المردم مجاور لقرى متعددة ، وهذا غير واقعي ، والصحيح هو أن المردم مجاور وعلى بعد 3 كيلوا من هجرة “مريطبة ” و “سودة ”

المردم عمره قرابة 40 عام ، والتي تسبق بسنوات اعتماد هجرة ” مريطبة ” المجاورة للمردم ، والحرائق التي نشبت مؤخرا في لأغلبها بفعل فاعل وفي أجزاء متفرقة من المردم .

دخان الحريق الموجود في أحد المقاطع الفيديو والذي أرفقها التقرير هي عبارة عن حريق إطارات سيارات تم إشعالها بفعل فاعل في أكثر موقع ، علما بأنه لم تكن هناك حرائق في فترة قصيرة تسبق تصوير التقرير .. والحريق نشب في يوم موعد التصوير في أجزاء متفرقة من المردم – بفعل فاعل – وتم السيطرة عليها وإخمادها .

المردم المشار إليه سوف توقف الأعمال فيه بعد شهرين تقريبا ، وسيتم العمل في المردم البيئي الجديد والتي قامت الأمانة بترسية مشروع التشغيل والصيانة لمردم النفايات البيئي بعقد تبلغ كلفته ” تسعة ملايين ” ريال ، والذي يعمل بتقنيات بيئية متقدمة بالتزامن مع البدء في تشغيل محطة فرز النفايات .

كما تعمل الأمانة حالياً بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ ، ومعالي نائبه المهندس طارق الفارس على تسريع انهاء إجراءات تشغيل المردم الجديد و تخصيص مشروع لتأهيل المردم القديم والذي سيتم إيقاف الخدمات فيه فور تشغيل مشروع المردم الجديد .

مشروع المردم البيئي الجديد يأتي كجزء لتحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي

رُوعي في المردم الجديد محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات والمعدات بطريقة نظام الخلايا الهندسية بوضع طبقات حماية للمياه الجوفية لضمان عدم تسرب عصارة النفايات إلى باطن الأرض وتلوث المياه الجوفية، إلى جانب تصريف غاز «الميثان» المُنبعث من تحلل هذه النفايات عبر أنابيب مخصصة، والتخلص من العصارات الناتجة من النفايات عبر أنابيب أخرى، والحدّ من نشوب الحرائق، على مساحة تُقدر بنحو 6 كيلو مترات مُربعة ويحتوي المردم على سبع خلايا آمنة مساحة كل واحدة منها 360 ألف متر مربع .

أمانة الأحساء سوف تقوم بعمل لجنة اختصاصية من أطراف حكومية معتمدة للوقوف على الواقع بما هو شأنه .

وذكر البيان أن أمانة الأحساء تستغرب ما قامت به قناة (mbc ) الموقرة في غير عادتها الإعلامية التي عُرفت عنها ، مع العلم بأن المعلومات السابقة للمردم الجديد سبقت النشر في كافة الصحف وكافة الوسائل الإعلامية ، وبدراية معد البرنامج ، ولم ترد في التقرير .