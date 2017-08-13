 بلدية وسط الدمام تراقب المطابخ و تحدد اشتراطات ذبح الأضاحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 27 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 19 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية وسط الدمام تراقب المطابخ و تحدد اشتراطات ذبح الأضاحي

بلدية وسط الدمام تراقب المطابخ و تحدد اشتراطات ذبح الأضاحي
المناطق _ منال الدوسري

بدأت بلدية وسط الدمام باستعداداتها لذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك في المطابخ الأهلية، وذلك من خلال القيام بزيارات مكثفة لتلك المطابخ الواقعة في نطاق البلدية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية المطلوبة في المطابخ.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن البلدية أشعرت كافة المطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك (١٠-١١-١٢) ذي الحجة، بالشروط الواجب توافرها وضرورة الالتزام بالاشتراطات اللازمة حيث سيتم مراقبة تطبيقها ومعاقبة المخالفين منهم.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تتضمن أيضا وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، ومنع ذبح إناث الأغنام التي يقل عمرها عن خمس سنوات، واستخدام وسائل النظافة والأكياس والكراتين الجيدة.

وتابع بأنه يجب الالتزام بالمكان المراد استخدامه للذبح والسلخ والتقطيع، وأن يكون مهيأ لهذا الغرض، ومستوفياً للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ، والالتزام بنظافة المكان ووضع المخلفات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وكذلك وضع مخلفات الجلود ونحوها في الأماكن المخصصة لها، مع تأمين عمال نظافة يتناسب عددهم مع حجم العمل، وتأمين حاوية نفايات لرفع مخلفات الذبح وتوفير طبيب بيطري للكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

ودعا رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي المواطنين والمقيمين لتقيد بالذبح خلال عيد الاضحى المبارك في مسلخ الدمام المركزي أو أحد المطابخ المصرح لها بالذبح خلال فترة عيد الأضحى المبارك وضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم وتفادياً من انتقال الأمراض، مؤكدا أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المخالفين للاشتراطات البلدية وذلك حفاظا على الصحة العامة، حاثا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، مشددا على عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.

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