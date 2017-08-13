دوري جميل : الاتحاد يقلب تأخره أمام الفيحاء الى فوز ساحق بالخماسية

تمكن فريق الاتحاد من تحويل تأخره أمام الفيحاء لفوز كبير في لقاءهما لحساب الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ، حيث انتهت المباراة للاتحاد بخماسية مقابل هدفين.

سجل ادمبلسون الأول للاتحاد بالخطأ في مرماه قبل أن يتعادل روبنز للفيحاء في الدقيقة 35، وتقدم روني للفيحاء في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71 سجل فيلانيوفا الثاتي للاتحاد قبل أن يضيف كهربا الثالث في الدقيقة 83 وأحمد العكايشي الرابع في الدقيقة 85 واختتم المولد الخماسية في الدقيقة 87 من ركلة جزاء حصل عليها كهربا.

وبعد المباراة ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 3 وتجمد رصيد الفيحاء عن النقطة صفر.

قاد اللقاء تحكيمياً سلطان الحربي ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 1781 متفرج .