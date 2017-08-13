الاتفاق يتعاقد مع ساليناس وكدمة تبعد الصيعري أسبوعين

أنهت إدارة الاتفاق إجراءات التعاقد النهائي مع المهاجم الأرجنتيني رودريغو ساليناس لاعب فريق تشاكاريتا جيونيورز الارجنتيني السابق بعقد يمتد لعامين، وجرت مراسم التوقيع بحضور أمين عام النادي إبراهيم القاسم.

وأكد ساليناس بأنه سعيد بانضمامه للفريق في الوقت الذي يقدم فيه نتائج ومستويات مميزة، مشيراً إلى أنه شاهد المواجهة الأخيرة للفريق أمام النصر ولفته مستوى الفريق والروح القتالية التي كان عليها اللاعبون.

وشدد المهاجم الأرجنتيني بأنه جاء للدوري السعودي ليساهم مع فريقه في تحقيق نتائج مميزة ولترك بصمة يؤكد من خلالها بأنه صفقة رابحة للفريق.

من جهة ثانية أظهرت الفحوصات الطبية إصابة مهاجم الفريق محمد الصيعري بكدمة في الركبة خلال مواجهة النصر سيخضع على إثرها لمرحلة تشافي تمتد لأسبوعين.

وفي جانب آخر غادر لاعب الوسط السلوفاكي الدولي فيليب كيس لبلاده للالتحاق بمنتخب سلوفاكيا حيث تم استدعاءه لمواجهتي سلوفينا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

وكان مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش قد منح الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام حيث سيعاود التدريبات يوم الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة التعاون الودية والتي ستقام في بريدة.

على صعيد آخر تلقت إدارة النادي دعماً مالياً من عضو شوف النادي فهد العايد، حيث قدمت الإدارة وهيئة أعضاء الشرف الشكر له، مثمنة دعمه للنادي.