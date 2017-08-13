 تفاقم الخلافات بين الانقلابيين : نتلقى طعنات بالظهر من الشركاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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تفاقم الخلافات بين الانقلابيين : نتلقى طعنات بالظهر من الشركاء

تفاقم الخلافات بين الانقلابيين : نتلقى طعنات بالظهر من الشركاء
المناطق - وكالات

هاجم زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، حلفاءه في المؤتمر الشعبي العام بزعامة علي عبد الله صالح، واتهمهم بالعمل على ما أسماه تقويض الجبهة الداخلية، وإعاقة تفعيل عمل مؤسسات الدولة والحكومة.

وهاجم الحوثي في كلمة متلفزة له أمام مجموعة من الشخصيات والزعامات القبلية الموالية لجماعته، المبادرة التي كان قد طرحها صالح عبر مجلس النواب، وقال إن الوقت وقت تصدي واقتحامات لا مبادرات ولا انتخابات ولا مبادرة استسلام.

وفي إشارة إلى المهرجان الذي يعتزم حزب المؤتمر تنظيمه بصنعاء الخميس المقبل، قال الحوثي “نحن لسنا في انتخابات بل نحن أمام اقتحامات” في جبهات القتال. وأضاف “نتلقى طعنات في الظهر حتى من شركاء”.

وتصاعدت حدة المواجهة الإعلامية والتوتر بين الحوثيين وأنصار صالح في حزب المؤتمر، الذين تم دعوتهم للاحتشاد الخميس المقبل في ميدان السبعين بصنعاء، وأعلن الحوثيون مواجهة ذلك بالدعوة إلى إغلاق منافذ العاصمة وتنظيم اعتصامات فيها لرفد الجبهات بالمسلحين.

وتسود حالة من التوتر الشديد والقلق الكبير بصنعاء من احتمال انفجار صراع مسلح بين حليفي الانقلاب، وأكد مواطنون أنهم باشروا شراء مواد تموينية خشية ذلك.

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