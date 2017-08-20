 بعد بلاغ بوجود مشتبه.. عملية أمنية في محطة نيم للقطارات بفرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد بلاغ بوجود مشتبه.. عملية أمنية في محطة نيم للقطارات بفرنسا

بعد بلاغ بوجود مشتبه.. عملية أمنية في محطة نيم للقطارات بفرنسا
المناطق - وكالات

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا في مدينة نيم لمطابقته لمواصفات أحد المطلوبين لدى الشرطة، حيث ما تزال العملية الأمنية متواصلة حاليا في محطة قطارات المدينة.

ونفت شرطة المنطقة بحدوث إطلاق نار، إلا أنها أكدت أن أجهزة الأمن بقوم بالبحث بعد بلاغ بوجود مشتبه به. وأفادت أنباء بأن الشرطة تبحث عن مسلح أو أكثر على متن أحد القطارات.

وتوقفت حركة القطارات وتم إخلاء المحطة في مدينة نيم وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وكانت معلومات أولية أشارت إلى خروج مسلحين من قطار قادم من باريس وفتحوا النار وأصابوا عددا من المارة.

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