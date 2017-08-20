 لـ “إعادتها للحياة” .. الصين تجمّد جسد امرأة ميتة إلى 190 درجة تحت الصفر !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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لـ “إعادتها للحياة” .. الصين تجمّد جسد امرأة ميتة إلى 190 درجة تحت الصفر !!

لـ “إعادتها للحياة” .. الصين تجمّد جسد امرأة ميتة إلى 190 درجة تحت الصفر !!
المناطق - وكالات

قالت مؤسسة “ينفنغ” الصينية لعلوم الحياة، إنها أجرت أولية عملية حفظ بالتبريد لإنسان بالكامل في الصين، لامرأة بعد قليل من وفاتها، على أمل إعادة الحياة إليها في حال توفرت الإمكانية مستقبلا، على حد زعمها.

وأوردت صحيفة “تشاينا ديلي” المحلية، معلومات تفصيلية عن أول عملية تبريد لجسد إنسان بالكامل في الصين، وتحديدا في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد.

وانطلقت العملية في الثامن من مايو مايو الماضي، قبل مرور ثماني دقائق على توقف قلب امرأة تدعى زهان وينليان عن النبض وإعلان الأطباء وفاتها.

وقام الخبراء بوضع جسد زهان، على الفور، على نظام دعم حيوي ثم تم إرساله من المستشفى إلى معمل تابع لمؤسسة ينفنغ، وفقا لما ذكر موقع “رجيم”.

إثر ذلك، تم حقن الجثة بالمواد الكيماوية المخصصة لحماية خلاياها من الأضرار أثناء عملية التجميد. وأدخل ألفا لتر من النيتروجين السائل إلى جسد زهان لتنخفض حرارته إلى 190 درجة تحت الصفر.

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