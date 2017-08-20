بعصير الرمان وبذور السمسم.. تخلص من فقر الدم والأنيميا نهائيا

يعتبر فقر الدم أو الأنيميا من المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً على الإطلاق، فهي تصيب الكثيرين من مختلف الفئات العمرية.

والأنيميا هي عبارة عن نقص في عدد خلايا الدم الحمراء وبالتالي انخفاض تركيز الهيموغلوبين بالدم. و الهيموغلوبين هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أجزاء الجسم.

وهناك عدة أسباب للإصابة بفقر الدم من بينها نقص الحديد، حمض الفوليك وفيتامين B12، لذا تعد الإناث أكثر عرضة للإصابة به بسبب الحمل، الولادة والدورة الشهرية.

فإذا كنت تعاني من الوهن والضعف وعدم القدرة على أداء مهامك اليومية بنشاط وحيوية، إذن يتعين عليك فحص الدم حيث أن هذه الأعراض إلى جانب الدوار، ضعف التنفس، الشحوب والصداع، تعد من الأعراض الرئيسية للإصابة بمرض الأنيميا.

وإليكم فيما يلي مكونان سحريان يمكن استخدامهما كعلاج منزلي آمن للتخلص من فقر الدم، حسب ما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1- عصير الرمان

يحتوي الرمان على كمية وفيرة من الحديد، لذا فإن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يوفر للجسم الكمية المطلوبة من الحديد.

2- بذور السمسم

لاحتوائها على البروتين والحديد تضمن ملعقة واحدة من بذور السمسم يومياً تحسين عدد خلايا الدم الحمراء بالجسم.

وللحصول على عظيم الفائدة، ينصح خبراء التغذية بإذابة ملعقة بذور السمسم المطحونة في كوب من عصير الرمان وتناولها على أساس يومي لتحسين وضمان المحافظة على مستويات الهيموغلوبين بالدم.

وجدير بالذكر أن هذا العلاج المنزلي قد لا ينجح إذا كان مستوى الأنيميا عالي، لذا يفضل استشارة الطبيب في هذه الحالة فربما يحتاج الشخص إلى بعض الأدوية والمكملات الغذائية قبل البدء في العلاج بالوسائل الطبيعية.