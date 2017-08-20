مزيد من الخسائر لـ”داعش” في الرقة

شنت طائرات التحالف الدولي غارات مكثفة، السبت، استهدفت أبنية يتحصن فيها مسلحو “داعش” في مدينة الرقة السورية، في ظل الحملة التي تهدف إلى طرد مسلحي “داعش” من أكبر معاقل التنظيم في سوريا.

الغارات التي تسببت في مقتل عدد من مسلحي “داعش”، تأتي تزامنا مع قصف مدفعي لميليشيات سوريا الديمقراطية على أحياء في الرقة.

وتقود الميليشيات ذات الأغلبية الكردية القتال على الأرض في مدينة الرقة، علما أنها تتلقى دعما من واشنطن، التي تقود أيضا التحالف الدولي.

كما اندلعت اشتباكات في عدة محاور من مدينة الرقة، بين ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة بقوات برية أميركية، ومسلحي داعش.

وتزيد معركة الرقة من الضغط على تنظيم “داعش” في سوريا، مع تراجع مسلحيه في أكثر من موقع لصالح القوات الحكومية السورية المدعومة من إيران وروسيا.

كما خسر التنظيم مزيدا من الأراضي لصالح ميليشيات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقبل أيام قال قائد كردى في ميليشيات سوريا الديمقراطية، إن قواته تحاصر مسلحي “داعش” في وسط الرقة، مما يشير إلى أن هزيمة التنظيم المتطرف هناك تقترب.