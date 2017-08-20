نزهة أسرة سعودية بتركيا تتحول لمأساة.. “صاعقة” تقتل مواطنة وتحرق شقيقها

تحولت نزهة أسرة سعودية في الشمال التركي يوم الخميس الماضي، إلى مأساة، حين فارقت مواطنة سعودية الحياة أثناء مكوثها مع شقيقها وابنتيها، إثر تعرضهم لصاعقة مفاجئة خلال تناولهم طعام الغداء على مرتفعات متنزه السلطان مراد في طربزون.

وقال زوج المواطنة المتوفاة عبدالعزيز صالح السويد، إن زوجته وابنه وابنيته وخالهم كانوا يتمتعون بإجازتهم في الشمال التركي منذ أسبوعين، وعلى وشك العودة إلى القصيم، وعندما توجهوا الخميس الماضي إلى مرتفعات السلطان مراد في طربزون.

وأضاف وفقا لـ”عكاظ”، “جلست النساء مع بعضهن، وفي اتجاه آخر كان ابني هاني وخاله وزوج ابنتي، وخلال تناولهم الغداء، ضربت صاعقة الموقع الذي كانوا يجلسون فيه، وتسببت في وفاة رفيقة دربي (أم هاني)، وتعرضت ابنتاي -إحداهما متزوجة والأخرى خريجة جامعية- لشرار الصاعقة واحترقت عباءتيهما، وسلمتا منها، وأصيب خال أبنائي (عبدالرحمن الشعيبي) بحروق، وأدخل المستشفى”.

وأضاف أن ابنه هاني حاول إنقاذ والدته وطلب الإسعاف، وتصادف وجود سعوديين تعاونوا مع أسرته، وكان حاجز اللغة مشكلة في طلب الإسعاف الذي تأخر نحو ربع ساعة، وعندما وصل إلى المستشفى الذي كان بعيداً عن موقع المرتفعات فارقت زوجته الحياة، فيما عولج شقيقها.

وأضاف السويد أنهم تواصلوا مع السفارة مباشرة، فأبلغتهم أنهم على أتم الاستعداد لنقل الأسرة، مشيرا إلى أن ابنتيه وصلتا ليلة أمس (السبت)، فيما سيصل جثمان زوجته غدا (الاثنين) برفقة ابنه، إذ سيرحّل الجثمان إلى إسطنبول وفق الإجراءات المتبعة، ثم إلى القصيم.