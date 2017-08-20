 القائمة السوداء ترعب المخادعين..تعرف على الفئات الخمسة التي تشملها القائمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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القائمة السوداء ترعب المخادعين..تعرف على الفئات الخمسة التي تشملها القائمة

القائمة السوداء ترعب المخادعين..تعرف على الفئات الخمسة التي تشملها القائمة
المناطق_الرياض

:تحدث تقرير نشرته صحيفة “محلية” عن القائمة السوداء التي أطلقها سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والتي ترصد المسيئين لأنظمة وشعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأنشأ القحطاني وسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان #القائمة_السوداء، مطالبا بإدراج أسماء من وصفهم بالمرتزقة الذين أساؤوا للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هناك حسابا عسيرا، وملاحقة من الدول لكل من يدرج اسمه ضمن هذه القائمة.

‏وقال في تغريدات متسلسلة على تويتر إن السعودية وأشقاءها إذا قالوا فعلوا، وهذا وعد، طالبا وضع اسم كل مرتزق يرى المتابعون وجوب ضمه للقائمة السوداء‬ في الهاشتاق، وكل هذه الأسماء ستفرز وتدرس وتتابع.

وخلال دقائق من تداول المغردين هاشتاق #القائمة_السوداء، دخل إلى قائمة الترند، حيث نقل المغردون عددا من الأسماء التي وصفوا أصحابها بـ «المرتزقة»، بينهم مذيعون وموظفون في قناة الجزيرة ووسائل إعلام قطرية أخرى، إضافة إلى أعضاء بارزين في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبين بمحاسبتهم.

وأفرزت القائمة 5 فئات رشحها المغردون للإنضمام لهذه القائمة السوداء وتشمل كلا من:

1 مذيعون في قناة الجزيرة، وإعلاميون بمواقع إعلام الظل الممول من قطر

2 أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي

3 حسابات سوداء معادية تدار من خارج السعودية

4 مغردون من داخل السعودية يدافعون عن الإخوان

5 حسابات أصحاب موقف ضبابي من تآمر الحكومة القطرية

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