 استثناء بعض المقاولين من رسوم العمالة الوافدة ..تعرف على التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استثناء بعض المقاولين من رسوم العمالة الوافدة ..تعرف على التفاصيل سقوط خيمة على مقدمة سيارة كاد أن يتسبب في كارثة مروعة بالقصيم «العبادي» يطلق عملية تحرير تلعفر ويحذر الدواعش.. إما الاستسلام أو القتل «آبل» توفر ميزة التعطيل السريع لمعرف اللمس ضمن «آي أو إس 11» القائمة السوداء ترعب المخادعين..تعرف على الفئات الخمسة التي تشملها القائمة الصحة: تطعيم أكثر من مليون ومائة ألف حاج نزهة أسرة سعودية بتركيا تتحول لمأساة.. “صاعقة” تقتل مواطنة وتحرق شقيقها شاهد مشهد مأساوي.. لحظة غرق أم وطفلها في انهيار جسر إرهاب إيران المالي يتصدر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هذا الهاتف الجديد شاشته تصلح نفسها تلقائيا.. تعرف عليه الآن مزيد من الخسائر لـ”داعش” في الرقة بعصير الرمان وبذور السمسم.. تخلص من فقر الدم والأنيميا نهائيا

استثناء بعض المقاولين من رسوم العمالة الوافدة ..تعرف على التفاصيل

استثناء بعض المقاولين من رسوم العمالة الوافدة ..تعرف على التفاصيل
المناطق_الرياض

قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم المقابل المالي للعمالة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 ربيع الأول 1438، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض.

جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطاباً لولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالبت فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية .

وقالت صحيفة”الوطن” إن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قد عقدت اجتماعا وتقرر قبول الطلب باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>