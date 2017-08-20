«العبادي» يطلق عملية تحرير تلعفر ويحذر الدواعش.. إما الاستسلام أو القتل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال العبادي، في كلمة متلفزة فجر اليوم الأحد، إن أبناء الشعب العراقي على موعد آخر وجديد لوأد أخر سيتحقق – في إشارة إلي بدء عملية تحرير مدينة تلعفر من مسلحي داعش الإرهابي.

وأشاد العبادي بالقوات العراقية في تحقيق النصر المنتظر عبر التضحيات التي تقدمها هذه القوات من أجل الوطن، مشيرا إلى أن القوات مستعدة أن تقدم المزيد من التضحيات من أجل تحرير تلعفر الصامدة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية رسالة تحذيرية إلي مسلحي داعش في المدينة بأنه لا خيار أمامهم إلا الاستسلام أو القتل، مؤكدا أن القوات العراقية مستمرة في تحرير الأرض من الدواعش في كل شبر من أرض الوطن.

وأكد العبادي أن كل معركة دخلها الجيش العراقي انتصر فيها علي الدواعش وكل معركة دخلها داعش كان مصيره القتل أوالهروب، مشيرًا إلى أن قطاعات الجيش العراقي ومقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي والشرطة المحلية جاهزون الآن لبدء عملية الاقتحام لتحرير تلعفر.

ووجه العبادي رسالة إلي الشعب العراقي بأنه علي حق وأن العالم معه وينتظر انتصاراته على داعش، مؤكدًا أن أبطال القوات هم في ضمير وعقل الشعب العراقي ولا يمكن أن ينساهم أحد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة تساوي بين أبناء الشعب الواحد في تلعفر وأن هذا التحرك هو من أجل إنقاذ أبناء الشعب العراقي دون تميز فالكل عراقي دون تفرقة، مشددًا على أن مدينة تلعفر عزيزة على قلب كل عراقي لأنها صامدة أمام الدواعش.

وأضاف : سنحقق النصر من أجلها ومن أجل الشعب العراقي، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي توحد في مواجهة الدواعش والإرهاب.