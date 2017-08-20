 «آبل» توفر ميزة التعطيل السريع لمعرف اللمس ضمن «آي أو إس 11» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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«آبل» توفر ميزة التعطيل السريع لمعرف اللمس ضمن «آي أو إس 11»

«آبل» توفر ميزة التعطيل السريع لمعرف اللمس ضمن «آي أو إس 11»
المناطق_وكالات

تستعد شركة آبل في وقت لاحق من هذا العام لطرح النسخة الرسمية النهائية من الإصدار الجديد لنظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة المسمى آي أو إس (11 iOS)، حيث يأتي الإصدار مزوداً بالعديد من المميزات الجديدة التي جرى الكشف عن إحداها، بحيث توفر الميزة المكتشفة للمستخدم إمكانية تعطيل زر الماسح الضوئي لبصمات الأصابع (Touch ID) بشكل سريع، والانتقال إلى استعمال كلمة المرور من أجل الوصول إلى الهاتف.

وتستعمل الميزة بشكل أساسي للاتصال السريع بأرقام الطوارئ، ويتم الوصول إليها عن طريق النق بسرعة على زر هوم 5 مرات، وتعتبر الطريقة الوحيدة للوصول إلى الهاتف بعد استعمال هذه الطريقة هي كتابة كلمة المرور.

وكان يتواجد سابقاً طريقة لتعطيل معرف اللمس (Touch ID) ويمكن على سبيل المثال إعادة تشغيل الهاتف أو جعل الهاتف يمسح الاصبع الخاطئ عدة مرات لتفعيل الميزة، إلا أنه يمكن القول أن هذه الطريقة تعتبر أسرع طريقة لتعطيل معرف اللمس، ويعتبر هذا الأمر هاماً في حال اضطر المستخدم لفتح الهاتف عن طريق معرف اللمس.

وجرى تصميم الميزة الجديدة لأتمتة مكالمات خدمات الطوارئ، مما يتيح لمستخدمي هواتف آيفون الاستفادة من زر التشغيل وضغطه 5 مرات بسرعة للاتصال برقم 911، ولا تعمل هذه الطريقة على الاتصال بشكل تلقائي بخدمات الطوارئ، ولكنها تؤدي إلى تعطيل خيار معرف اللمس وإيقافه مؤقتاً إلى أن يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور.

وتعتبر عملية فتح قفل الهاتف من خلال معرف اللمس موضوعاً شائكاً في الوقت الحالي تطلبه بشكل كبير جهات إنفاذ القانون.

وقامت شرطة ميشيغان باللجوء إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد للحصول على بصمة ضحية جريمة قتل للوصول إلى الهاتف، وتزداد المخاوف المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الهواتف في نقاط مراقبة الحدود في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الميزة الجديدة القادمة مع الإصدار 11 من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس أكثر أهمية عند معرفة أن شركة آبل تعمل على إضافة ميزة التعرف على الوجه لفتح قفل الهاتف مع آيفون 8 المنتظر، مما يعني أن القدرة على تعطيل معرف اللمس أو تعطيل ميزة فك قفل الهاتف بشكل سريع ضمن نظام آي أو إس 11 مطلوبة وبشكل كبير.

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