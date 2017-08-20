الإمارات: حل أزمة قطر بشكل نهائي في الرياض وليس في معارك الطواحين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن مستجدات أزمة قطر ومأزقها يسلط الضوء على الدور المركزي للسعودية في محيطها الخليجي، إذ تبقى الرياض الأساس والرقم الصعب، عصية حليمة وحسابها عسير.

وقال قرقاش خلال سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): يبرز دور الملك سلمان الجامع بين الحزم عند الحاجة والدهاء متى دعى الموقف والحسّ الإنساني، بتوقيت مميّز، يكسر جمود وتصلب صنعته السياسة.

وأضاف أن إدارة الملك سلمان وولي عهده لأزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب، وميّزت بين خلاف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية وإنسانية، ويتضح جلياً، أنك، عاجلاً أم آجلاً، ستعامل كما عاملت جيرانك، فكل بيوتنا من زجاج، سيصبر الجار لكنه لن ينسى التآمر والإساءة حين تبجحت بقرب سقوطه.

وتابع قرقاش: تبدو هشاشة الموقف حين تكابر بخطاب لا يتسق مع توجهك ومفرداته غير مفردات مواطنيك الذين يتوقون إلى محيطهم ودبلوماسيتك لا تخاطب جارك صاحب القرار، لأن المستجدات والتداعيات خطيرة، ولأن الأزمة مستمرة تهدد بالتوسع والتفاقم، دعوة جديدة وجدية إلى قطر بتغليب العقل والحكمة لأن المواجهة خاسرة.

واختتم تغريداته بقوله: حزم وحكمة وثبات الملك سلمان مؤشر يجب أن يكون مشجعاً لكل عاقل وحكيم، ننصح صادقين بأن حلّ الأزمة في الرياض والمنطقة وليس في معارك الطواحين.