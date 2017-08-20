 ولاية تكساس: مذكرة اعتقال ضد سعودية تركت طفلتها داخل السيارة وذهبت لمشاهدة السينما! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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ولاية تكساس: مذكرة اعتقال ضد سعودية تركت طفلتها داخل السيارة وذهبت لمشاهدة السينما!

ولاية تكساس: مذكرة اعتقال ضد سعودية تركت طفلتها داخل السيارة وذهبت لمشاهدة السينما!
المناطق_وكالات

أصدرت شرطة ولاية تكساس الأمريكية مذكرة اعتقال ضد موطنة سعودية؛ وذلك بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر

وتقول التفاصيل أن زوجين سعوديين تركا طفلتهما الرضيعة “8 أشهر” داخل السيارة وحيدة ، ثم ذهبا لمشاهدة فيلم سينمائي.

وتلقى رجال الأمن بلاغا من أحد المارة يفيد بوجود طفلة داخل إحدى السيارات دون وجود والديها ، وعلى الفور تعامل رجال الأمن مع الأمر وقاموا بفتح أبواب السيارة لإخراج الطفلة.

وتصادف في تلك الأثناء خروج الزوجين من صالة السينما، اللذين أكدا أن ترك الأطفال في السيارة مقبولٌ وطبيعي بالنسبة لثقافتهما؛ لذلك ظنا أن الأمر كذلك في أمريكا!! فقام رجل الأمن بأخذ معلوماتهما، والسماح لهما بمغادرة الموقع، عقب التأكد من سلامة الطفلة.

ونقلا عن صحيفة “كالرز تايمز” الأمريكية أن الشرطة عادت إلى كاميرات المراقبة الموجودة في مواقف صالة السينما، واتضح أن الزوجين تركا طفلتهما لمدة 45 دقيقة؛ فتم الإبلاغ عنهما للقبض عليهما، وإخضاعهما للفحص الطبي، والتحقيق معهما حول ترك الطفلة وحيدة دون مراقبة.

وتدخلت خدمات حماية الطفل التي أشارت إلى أن السماح لوالدَي الطفلة بمغادرة الموقع دون اعتقالهما أمر خاطئ، ويخالف القانون، وطالبت بضرورة الإسراع في القبض عليهما، وإخضاعهما للتحقيقات.

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