 أمانة الحدود الشمالية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة الحدود الشمالية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى

أمانة الحدود الشمالية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى
المناطق_الحدود الشمالية
أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، حيث جهزت مصليات الأعياد والحدائق العامة، وزيّنت الميادين والشوارع الرئيسة بعقود الزينة.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالأمانة عبدالعزيز بن عبدي العنزي، حرص الأمانة على تكثيف أعمال النظافة، وحرصت كذلك ومنذ وقت مبكر على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة، وستواصل عملها في إجازة العيد حرصًا على ظهور المدينة بأجمل حلة، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لكافة سكان المدينة وزوارها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف كافة الإدارات بالأمانة التي تستدعي الحاجة لعملها في العيد لتكثيف جهود الأمانة الميدانية وخدمات النظافة مثل، تجهيز مصليات العيد وتنظيفها ومسحها استعدادًا لتوافد المصلين، وتزيين الأعمدة بالإضاءة الجمالية وعقود الزينة على أعمدة الإنارة على طرق ومداخل المدينة، وتكليف إدارة الحدائق في البلدية بتأهيل الحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال استعدادًا لاستقبال الزوار.

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