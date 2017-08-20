 السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10,11,12,13,) فقط بالحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10,11,12,13,) فقط بالحدود الشمالية

السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10,11,12,13,) فقط بالحدود الشمالية
المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن السماح للمطابخ بالذبح خلال أيام (10,11,12,13,) فقط من شهر ذي الحجة لعام 1438 هـ وفق الشروط التالية :

1- أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول
2- الحصول على ترخيص من الأمانة بالذبح بالمطبخ خلال فترة السماح.
3- توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف عن المذبوحات قبل وبعد الذبح
4- استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين به وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها
5- توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة .
6- الحرص على النظافة الدائمة
7- توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة ، وفي حالة عدم توفير ذلك يجب التعاقد من إحدى المؤسسات المتخصصة بنقل مخلفات المسالخ والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك .
8- تجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهن وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً .
9- تجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منه بطريقة مناسبة .
10- جمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها .
11- توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي .
12- أخذ التعهد على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بالمطبخ بعد انتهاء فترة السماح.
أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز بن عبدي العنزي

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