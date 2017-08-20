إصابة «6» أشخاص في حادث تصادم مروع جنوب جدة

أصيب 6 أشخاص تفاوتت حالاتهم من حالات خطيرة إلى متوسطة إثر حادث تصادم صباح اليوم خط الساحل جنوب القطان في محافظة جدة .

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله احمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا صباح اليوم الأحد يفيد بوقوع حادث تصادم.

وعلى الفور باشرت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وتواجد القائد الميداني سعود القرني في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الملك عبد العزيز.

وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور.