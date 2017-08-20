ملتقى نور الهدى العاشر يواصل فعالياته ليومه الثالث

واصل ملتقى نور الهدى العاشر الدعوي بمركز معشوقة فعالياته ليومه الثالث على التوالي وسط حضور كثيف من أهالي المركز ، حيث انطلقت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فعاليات المسرح من تقديم فرقة ماسة الترفيهية مشتملةً على برامج الأشبال، تخللها المسابقات والعروض وسط حضور من فئات مختلفة .

تلاها الدرس العلمي ( شرح الأربعين النووية ) والذي ألقاه الشيخ خالد بن سفر الغامدي .

فيما أختتمت دورة ” خارطة النجاح الشخصي “ التي قدمها المدرب سعيد الخماش لعدد من المتدربين .

وقد كان لمعرض المكتب دورا بارزا و إقبالا كببرا من الزوار والذي تعرض فيه جميع أنشطة المكتب خلال العام الحالي ١٤٣٨ .

و أقيمت بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان ” مالا تعرفه عن المعوذات ” للدكتور فهد بن سالم الغامدي .

ثم عروض ترفيهية ومسابقة نور الهدى الثقافية بالإضافة إلى دوري البلاستيشن وقد شهدت جميع الفعاليات تفاعلا كبير من الجمهور بجميع فئاته

من جانبه قدم رئيس مجلس الادارة بالمكتب الأستاذ هاجد بن مسفر الغامدي شكرهـ للمشرف العام على الملتقى لهذا العام الأستاذ عبدالناصر بن دهري ولجميع المشاركين والقائمين على جهودهم التي يقدمونها في سبيل الدعوة