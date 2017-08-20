قوات الأمن التركية تعتقل «دواعش» خططوا لاعتداء إرهابي

قتلت قوات الأمن التركية شخصاً يشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش واعتقلت 4 آخرين قالت إنهم خططوا لتنفيذ اعتداء بقنبلة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأعلن مكتب محافظ هاتاي في جنوب البلاد على الحدود مع سوريا في بيان أن القوات التركية اعترضت طريق حافلة تقل 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بعد تلقي معلومات عن وصولهم إلى بلادنا لتنفيذ اعتداء بقنبلة.

وتابع أن 4 من المشتبه بهم سلموا أنفسهم طواعية، لكن قوات الأمن أطلقت النار على الخامس بعدما رفض الامتثال لتحذيراتها بتسليم نفسه ومحاولته الهجوم على رجال الأمن.

وأوضح المكتب أن المشتبه به القتيل سوري الجنسية، مشيراً إلى أنه توفي في المستشفى رغم جهود إنقاذ حياته، ولم يوضح البيان جنسية الأشخاص المعتقلين.

وأفاد البيان أن السلطات باشرت تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، دون أن توضح ما إذا كانت عثرت على متفجرات في الحافلة أم لا.