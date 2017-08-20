كتابات عدل القصيم “الوحيدة” خالية من تسجيل ملكية عقار بدون صك

خلت كتابات العدل في منطقة القصيم من عمليات تسجيل ملكية عقار بدون صك ، حيث لم تسجل ولا حالة منذ بداية العام الهجري الجاري ، فيما بلغ عدد الصكوك العقارية التي سجلتها كتابات العدل في باقي المناطق بدون صك نحو 19 ألف عقار منذ بداية العام الهجري الجاري ، وذلك بمتوسط 57 عقاراً مسجلاً بدون صكوك مسجل يومياً ، فيما استحوذت الأراضي على ما يقارب 45% من هذه العقارات المسجلة.

وبحسب إحصائية عدلية ، فقد سجلت كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بتسجيل 6492 عقاراً وبنسبة 35% ، تليها الشرقية بـ2697 عقاراً ، تليها الرياض بـ2139 عقاراً ، وسجلت كتابات العدل في عسير تسجيل ملكية 1617 عقاراً ، تليها المدينة المنورة بتسجيل 1043 عقاراً ، تليها حائل بـ822 عقاراً ، ثم الحدود الشمالية وتبوك بـ614 عقاراً لكل منطقة ، تليها نجران 543 عقاراً ، تليها الباحة بـ535 عقاراً ، فيما سجلت كتابات العدل في منطقة جازان 516 عقاراً ، تليها الجوف بتسجيل ملكية 491 عقاراً بدون صك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية “العقارات” ومساحاتها ، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت ، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط ، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط ، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات ، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات ، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى ، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.

وستوفر خدمة “الموثق” 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقرا لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقا في البوابة الإلكترونية “توثيق” بعد منحهم التراخيص