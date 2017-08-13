توفر وظائف للسعوديين والسعوديات بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

أعلن مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة عن توفر وظائف فنية وإدارية وطبية مساعدة -للرجال وللنساء- لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في العديد من التخصصات، بمسمى (مدير إدارة الموارد البشرية – مدير قسم المعلومات الصحية – مشرف شبكات وتشغيل – أخصائي أمن معلومات – مشرف غازات طبية – مساعده إداريه (طبي) – عامل نظافة – أخصائية أشعة – أخصائي طب طوارئ – أخصائي معلومات صحية.

وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:

مدير إدارة الموارد البشرية: الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات في وظيفة إشرافية في القطاع الصحي.

البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو مايعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات منها 5 سنوات في وظيفة إشرافية في القطاع الصحي ويفضل الحاصلين على الدورات الاحترافية (CIPD – SHRM).

مدير قسم المعلومات الصحية: بكالوريوس في إدارة صحية مع خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات إشرافية في ذات التخصص القطاع الصحي.

مشرف شبكات وتشغيل: بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هندسة الشبكات ويفضّل أن تكون بالقطاع الصحي.

أخصائي أمن معلومات: البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات أو الدبلوم في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ذات التخصص.

مشرف غازات طبية: دبلوم في الهندسة الميكانيكية مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين إلى 4 سنوات في القطاع الصحي.

مساعده إداريه (طبي): البكالوريوس في إدارة المستشفيات ويفضّل توفر خبرة عملية في القطاع الصحي أو دبلوم إدارة مستشفيات مع خبرة عمليه لا تقل عن سنتين في القطاع الصحي.

عامل نظافة: شهادة الثانوية العامة.

أخصائية أشعة: بكالوريوس أشعة.

أخصائي طب طوارئ: بكالوريوس طب طوارئ.

أخصائي معلومات صحية: البكالوريوس في علم المعلومات وشهادة تطوير المستندات الطبية CDI.

وسيتم رفض أي طلب غير مطابق للشروط الموضحة ولن ينظر في أي طلب بعد انتهاء فترة التقديم.

ويبدأ التقديم يوم الأحد القادم الموافق 1438/11/28هـ وينتهي بعد أسبوعين من تاريخه وستكون طريقة التقديم عبر الرابط التالي:

http://www.sfhm.med.sa