 الزعاق: اليوم بداية ظهور نجم سهيل علامة اعتدال الجو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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الزعاق: اليوم بداية ظهور نجم سهيل علامة اعتدال الجو

الزعاق: اليوم بداية ظهور نجم سهيل علامة اعتدال الجو
المناطق_الرياض

كشف  الخبير الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق عن بداية ظهور نجم السهيل وهو بداية لاعتدال الجو، وأوضح  أن مدة موسم سهيل ثلاثة وخمسين يوماً وهو أول مواسم السنة السهيلية وهي سنة شمسية عددها 365 يوماً موزعة على فصول السنة، ويعتبر نجم سهيل أقوى شعاعاً من الشمس بنحو 15 ألف مرة، وقطره يكبر عن قطر الشمس بحوالي 65 مرة وسهيل من النجوم الجنوبية ومن أهم وألمع نجوم السماء وثاني ألمع نجم بعد الشعرى اليمانية، ويبعد عنا مسافة 300 سنة ضوئية. 
واضاف الزعاق بأن أول ما يشاهد سهيل في اليمن وجنوب السعودية 

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