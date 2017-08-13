عاصفة تقتلع خيمة عيون الجواء الجمالية..وقائد سيارة يعرض حياته للخطر

تسببت عاصفة رملية شهدتها محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم مساء الجمعة بإقتلاع الخيمة الجمالية الواقعة بمدخل المحافظة الجنوبي ، وكادت تودي بكارثة لأحد قائدي السيارات الذي حاول المرور أسفلها أثناء عصف الرياح.

وأرجع رئيس بلدية محافظة عيون الجواء المهندس نداء الحربي أسباب سقوط الخيمة إلى العاصفة الرملية القوية التي شهدتها المحافظة في الساعة 10.25 من مساء الجمعة ، مشيراً إلى أن بلدية المحافظة باشرت سقوط الخيمة فوراً وتم فك الخيمة وإزالة الأعمدة في جانبي الطريق بمشاركة مرور عيون الجواء والذي أسهم في إغلاق الطريق وتحويل الحركة بمشاركة من فرق الأمن والسلامة في البلدية وقد تم فتح الطريق في تمام الساعة 12.

وقد شهدت المحافظة انقطاع الكهرباء استمر لساعات بسبب العاصفة ، وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لاحد قائدي السيارات حاول العبور أسفل الخيمة أثناء سقوطها وعصف الرياح مؤكدين خطورة فعله وتعريض نفسه ومرافقيه للخطر.