صورة المواطن “مستقبل حجاج قطر” تقلب التواصل وتتناقلها الصحف العربية.. ماذا كتب على سيارته؟

خلقت صورة السعودي وهو يستقبل الحجاج القطريين بالقهوة والتمور وعبارات الترحيب في المملكة، تفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، وتناقلتها الصحف العربية.

وعلق المواطن السعودي لافتة على سيارته كتب عليها: “أهلاً وسهلاً بأهل قطر في داركم الثانية”، مشيرة إلى تفاعل المواطن السعودي مع قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، باستضافة كل الحجاج القطريين هذا العام.

وتناقلت الصحف الصورة وقالت إنها متداولة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا بعد أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمعاملة الحجاج القطريين معاملة خاصة، ومنحهم تسهيلات غير مسبوقة، ليوجه ضربة قاصمة لادعاء نظام تميم الإرهابي.