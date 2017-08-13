9 بريطانيين يصلون المملكة عبر الدراجات الهوائية لأداء الحج

بدعم من الهيئة العامة للرياضة ومبادرة من مؤسسة شباب خير أمة للأعمال التطوعية ممثلة بمجموعة دراجي السعودية ،تم استقبال 9 بريطانيين مسلمين وصلوا إلى السعودية بعد أن قطعوا أكثر من 3 آلاف كم على دراجاتهم الهوائية خلال ستة أسابيع، ابتداؤها من العاصمة البريطانية لندن، مرورا بفرنسا ثم سويسرا و ايطاليا واليونان ومصر وختاماً السعودية بهدف أداء فريضة الحج ونقل صورة حسنة للدين الاسلامي دين السلام والتسامح بين دول أوروبا اثناء عبورهم بالدراجات الهوائية.

وقد تم إعداد برنامجا خاصا بسير رحلة الدراجين بعد تنسيق كبير من الهيئة العامة للرياضة وعدد من الجهات الحكوميةبمشاركة مجموعة دراجي السعودية، حيث سيتم إكمال الرحلة من المدينة المنورة حتى مكة المكرمة حيث هدف الدراجون من خلال هذه الرحلة بين دول أوروبا أثناء عبورهم بالدراجات الهوائية إلى نقل رسالة التسامح والمحبة التي يحملها الإسلام ويحث عليها وتتوج الرحلة بالوصول للأراضي المقدسة حيث أداء فريضة الحج لموسم عام 1438 هـ.

الجدير بالذكر أن التعاون لاستقبال ضيوف الرحمن كان ملموسا من عدة جهات رسمية تمثلت في وزارتي الحج والعمرة ووزراة الثقافة والإعلام و أمارة منطقة المدينة المنورة الكل ساهم لنقل صورة مشرفة لتلاحم رجال الوطن لخدمة ضيوفالرحمن ومن الجهات التطوعية التي ساهمت في نجاح المبادرة مجموعة دراج طيبة و دراج ينبع التطوعية، ومن المنتظر أن يكمل الحجاج البريطانيين رحلتهم بالدراجات يوم السبت 27 ذو القعدة من جدة إلى المدينة لختام جولتهم استعدادا لمناسك الحج.