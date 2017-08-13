 آل فاضل وآل غرامه يحتفلون بزواج سعيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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آل فاضل وآل غرامه يحتفلون بزواج سعيد

آل فاضل وآل غرامه يحتفلون بزواج سعيد
المناطق_عادل الزهراني

احتفل الشيخ سحيم بن احمد ال فاضل الغامدي  بزواج  إبنه الشاب  سعيد بن سحيم  الغامدي على   إبنه الاستاذ  عبدالله  بن سعيد ال غرامه
مساء البارحه   بقاعه ملكه اليل بجدة
وقد حضر  الحفل لفيفاً  من  الاهل  والأصدقاء وكبار المسؤالين  ورجال الاعمال  بجدة  الذين  باركو  للعريس  متمنين له  التوفيق  والسعادة   ..
وقد تم  زفاف  العريس  على  الأنغام الحجازيه    بقيادة فرقه البحَّارة والجسيس الفنان فيصل لبان  …
وقد شارك  الجميع  في الفن الحجازي والزفه …
والف  مبروك   للعريس  ونتمنى  له حياة  سعيدة

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