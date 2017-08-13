 (20) وظيفة بالخرج والتقديم بالغرفة التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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(20) وظيفة بالخرج والتقديم بالغرفة التجارية

(20) وظيفة بالخرج والتقديم بالغرفة التجارية
المناطق_أشرف العصيمي

انطلاقا من حرص الغرفة التجارية والصناعية بالخرج على دعم شباب المحافظة وبالتعاون مع شركة تانيا للمياه تعلن غرفة الخرج عن استقبال الشباب الراغبين في التوظيف لحملة الشهادات الثانوية من خلال توفر عدد (20) وظيفة شاغرة حسب التخصصات المتاحة لدى الشركة (مشغل آلة – مفتش جودة – عامل إنتاج ) وسيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا كالتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية والرواتب المحفزة .

علماً بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء 30/11/1438هـ 22/08/2017م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً) .

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