“العقاري” يمهل المستفيدين 24 شهرا لسداد التزامات البنوك

كشف مصدر مطلع أن صندوق التنمية العقاري سيمهل المستفيدين 24 شهرًا، لتسديد التزاماتهم البنكية حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم كاملًا.

وقال المصدر، إن الصندوق سمح لمن صدرت لهم موافقة بالحصول على التمويل المدعوم بالتضامن مع زوجاتهم، أو التنازل عنه لأقاربهم من الدرجة الأولى: “الأب، والأم، وأحد الأبناء، وإحدى البنات، وأحد الإخوان، وإحدى الأخوات”. بحسب صحيفة “عكاظ” .

وأضاف المصدر أن من صدرت لهم موافقات للحصول على التمويل المدعوم من الصندوق وعليهم التزامات بنكية أخرى كقروض أو أقساط، فإن هذه القروض ستؤثر على قيمة التمويل من الممول.

وأشار المصدر إلى أن أفضلية التمويل ستكون لمن صدرت لهم موافقات وعليهم التزامات بنكية أخرى، وأنه سيتوجب عليهم المبادرة بسدادها قبل الحصول على التمويل؛ إلا أنه لفت إلى أن تلك الخطوة (تسديد الالتزامات) غير إلزامية.

ونوه المصدر بأنه في حال تأخر المستفيد عن طلب التمويل المدعوم لأكثر من سنتين سيسقط حقه في هذا النوع من التمويل بانتهاء المهلة، مع إمكانية التقديم على برامج الدعم السكني في وزارة الإسكان. مضيفًا أن الحاصلين على التمويل المدعوم يمكنهم التقسيط لمدة 30 سنة كحد أعلى، بشرط عدم تجاوز أعمارهم 65 عامًا.