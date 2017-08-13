من مطلع العام.. متوسط أسعار الأراضي السكنية تنخفض 17% والفلل السكنية 20%

استردت السوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، نحو 64 في المائة من خسائرها الفادحة التي كابدتها خلال الأسبوعين الأخيرين، التي خسرت خلالهما أكثر من 2.8 مليار ريال، لتتمكن في الأسبوع الأخير من استرداد نحو 1.8 مليار ريال، وتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 57.4 في المائة، وتستقر عند 4.98 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي بنحو 19.1 في المائة، والأسبوع ما قبله بنسبة 47.3 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية” يعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ بيع ثمانية مخططات سكنية وتجارية، في كل من مكة المكرمة والرياض والخبر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.2 مليار ريال، شكلت نحو 24.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع.

على الرغم من تحسن مستويات سيولة السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال تتحرك في مستويات أدنى بكثير عما كانت عليه قبل نحو عامين، وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة بالمعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية.

وأظهرت استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند مستوى 4.4 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 16.9 في المائة “بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2016 أعلى من 5.3 مليار ريال”، والأدنى أيضا بنسبتي 36.4 في المائة ونحو 49.8 في المائة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي “بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2015 نحو 7.0 مليار ريال، وبلغ نفس المتوسط لعام 2014 نحو 8.8 مليار ريال”.

كما جاء المعدل الأسبوعي لسيولة السوق العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي أدنى بنسبة 46.0 في المائة مع عام 2013، وأدنى بنسبة 4.1 في المائة مع عام 2012 “بلغ المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات 2013 نحو 8.2 مليار ريال، وبلغ نفس المتوسط لعام 2012 نحو 4.6 مليار ريال”.