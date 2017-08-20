بلدية قرية العليا تنتهي من كامل أعمال سفلتة الطريق المؤدي الى أحواش الماشية

انتهت بلدية محافظة قرية العليا من سفلتة كامل الطريق المؤدي الى أحواش الماشية، يأتي ذلك ضمن خطتها التطويرية في قرية العليا.

وأوضح رئيس بلدية السعيرة المهندس نقاء أبو هليبه، أن البلدية انتهت من استكمال سفلتة كامل الطريق المؤدي الى احواش الماشية، حيث أصبح سالكا أمام قائدي المركبات، مضيفا بأنه تم تركيب أذرعه مزدوجة لإضاءة مساري الطريق، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار، وبطول 1200 متر، لافتا الى أنه جاري العمل على سفلتة وانارة المنطقة المحيطة بمصلى العيد، وذلك لتصبح جاهزة قبل صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام.

وقال أن البلدية تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بالمحافظة وفق أعلى المعايير والجودة، تحقيقا لخدمة أفضل للمواطنين، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مضيفا بأن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج ( بلاغاتي ) على الأجهزة الذكية.