جامعة القصيم تطلق برنامج التاجر الواعد

أطلقت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ، برنامج التاجر الواعد في سوق التمور بمدينة بريدة، وهو أحد البرامج المهارية التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ضمن فعاليات صيف القصيم 38 “متعة ومعرفة”، حيث يعد من البرامج التي تهدف إلى دعم طلاب الجامعة وحثهم للاستثمار في أسواق التمور في منطقة القصيم.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحيميد وكيل عمادة شؤون الطلاب للتخطيط والتطوير والجودة أن البرنامج يتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي تراجع فيه المؤسسات الحكومية والخاصة، ما تقدمه للشباب من مبادرات في التعليم، والصحة والاقتصاد، منوها إلى ضرورة استغلال الطلاب لتلك الفرص التي تتاح لهم لبناء ذواتهم مهاريًا، كما وعد بأن تكون للناجحين في هذا البرنامج الأولوية في البرامج المماثلة بمهرجانات المنطقة للتسوق والاستثمار في المستقبل.