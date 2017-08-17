 دراسة: النوم في الضوء يزيد مخاطر التعرض للسرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 29 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 21 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: النوم في الضوء يزيد مخاطر التعرض للسرطان

دراسة: النوم في الضوء يزيد مخاطر التعرض للسرطان
المناطق - الرياض

كشفت دراسات حديثة أن التعرض للضوء في الليل يرفع خطر إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 14%، وكلما زادت قوة الضوء الخارجي الداخل من خلال نافذة غرفة النوم، يزداد خطر تطور المرض عند النساء، وفقاً للدارسة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن التعرض للضوء في الليل يقلل مستويات هرمون الميلاتونين، الذي قد يعطل “الساعة الداخلية” المنظمة لعملية النعاس. ووجد الباحثون سابقا أن الميلاتونين يحد من نمو أورام سرطان الثدي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، بيتر جيمس، من جامعة هارفارد: “تشير نتائجنا إلى أن التعرض للأضواء خلال ساعات الليل يمكن أن يمثل أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي”.

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