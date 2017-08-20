الشؤون الاسلامية بالشرقية تتفقد منفذي سلوى والبطحاء لاستقبال الحجاج

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الاسللمية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية الدكتور صلاح صالح السميح منفذي سلوى والبطحاء لاستقبال الحجاج لهذا العام ١٤٣٨هـ ، كما زار فضيلته مقرات عدد من الدوائر الحكومية بمنفذ البطحاء كالجوازات ومقر وزارة الصحة ومقر الجمارك ومدينة الحجاج جرى خلال اللقاء الإشادة بما يقومون به من عمل جليل والحث على بذل المزيد من الجهود

واكد الدكتور صلاح السميح انه منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بفتح منفذ سلوى وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آلِ الشيخ ومعالي نائب الوزير الدكتور توفيق السديري بادر فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بفتح مركز التوعية الإسلامية في الحج بمنفذ سلوى وايضاً مركز التوعية بمنفذ البطحاء وتهيئته لاستقبال الحجاج وضيوف خادم الحرمين وتم تكليف الدعاة والإداريين وكذلك تجهيز المركز بالمطبوعات اللازمة والمصاحف وكذلك هدية خادم الحرمين الشريفين.

كما قدم السميح شكره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه اللفتة الكريمة بعد الامر الملكي بفتح منفذ سلوى لحجاج دولة قطر وليس هذا بمستغرب فهذا هو ديدن قادة هذه البلاد المباركة الذين يَرَوْن أن الحج فريضة وحق لكل مسلم ثم أثني بالشكر لمعالي الوزير ومعالي نائبه على حرصهم ومتابعتهم.

كما اشار مدير العلاقات العامة لفرع الوزارة بالشرقية الاستاذ باسم البوعلي ان هذه الجولات تاتي لخطط الوزارة لتهيئة مراكز التوعية الاسلامية بمنافذ الشرقية لاستقبال حجاج بيت الله القادمين من جميع بلدان العالم وتقديم الخدمات وتوزيع المطبوعات الخاصة بالحج بمختلف اللغات .