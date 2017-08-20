بلدية القادسية الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك ترفع مايزيد على ٤٦٠٠ متر مكعب من المخلفات المنتشرة في الساحات العامة

أنهت بلدية القادسية الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك رفع مايزيد على ٤٦٠٠ متر مكعب من المخلفات المنتشرة في الساحات العامة.

وقال رئيس بلدية القادسية إبراهيم العمراني بأن إدارة الخدمات في البلدية قامت ووفق خطة زمنية تم اعتمادها في وقت سابق بمتابعة أعمال النظافة في نطاق عملها الذي يشمل أحياء الروضة والراجحي ٢ والقادسية ٢،١ والتعاون والنخيل والياسمين والقدس وطيبة والمنطقة الصناعية ومكاتب الخدمات بقرى بجدة وشقري والسرو والظلفة وتم إزالة أنقاض ومخلفات مجهولة المصدر بلغ حجمها ٤٦٣٢ متر مكعب خلال الشهر الأول من تدشين أعمال بلدية القادسية.

وأضاف العمراني بأن البلدية وحرصاً منها على المحافظة على نظافة الساحات العامة فقد قامت بإلزام مُلاَّك المباني التي لازالت قيد الإنشاء بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لرفع مخلفات البناء وتم عمل آلية لمراقبة الساحات العامة لمنع رمي أي مخلفات فيها.

داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات تتعلق برمي المخلفات في الساحات العامة وذلك بالاتصال على هاتف البلاغات ٩٤٠ .