تمديد فترة القبول و 30 منحة جامعية شاملة من الأمير محمد بن فهد

قررت إدارة القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد تمديد فترة القبول للطلاب و الطالبات الجدد وذلك لتلبية رغبتهم للإلتحاق بالجامعة و كذلك لإستقطاب الطلاب المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط للإستفادة من برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للمنح التعليمية. الجدير بالذكر أن الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم و الأعتماد الأكاديمي في مايو 2013 كما حصلت بعض التخصصات مؤخراً على إعتماد برامجها من مجلس الإعتماد للهندسة والتكنولوجيا الأمريكي ABET. جامعة الأمير محمد بن فهد تضم أربع كليات هي: كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال، كلية هندسة و علوم الحاسب، و كلية الدراسات و العلوم الإنسانية.