 تمديد فترة القبول و 30 منحة جامعية شاملة من الأمير محمد بن فهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 28 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 20 أغسطس 2017 ميلاديا

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تمديد فترة القبول و 30 منحة جامعية شاملة من الأمير محمد بن فهد

تمديد فترة القبول و 30 منحة جامعية شاملة من الأمير محمد بن فهد
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

قررت إدارة القبول بجامعة الأمير محمد بن فهد تمديد فترة القبول للطلاب و الطالبات الجدد وذلك لتلبية رغبتهم للإلتحاق بالجامعة و كذلك لإستقطاب الطلاب المتميزين ممن تنطبق عليهم الشروط للإستفادة من برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للمنح التعليمية. الجدير بالذكر أن الجامعة حصلت على الإعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للتقويم و الأعتماد الأكاديمي في مايو 2013 كما حصلت بعض التخصصات مؤخراً على إعتماد برامجها من مجلس الإعتماد للهندسة والتكنولوجيا الأمريكي ABET. جامعة الأمير محمد بن فهد تضم أربع كليات هي: كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال، كلية هندسة و علوم الحاسب، و كلية الدراسات و العلوم الإنسانية.

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